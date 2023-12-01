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لبنان

حدثٌ عاجل من الجنوب الآن.. كلامٌ عن "تسلل جوّي" وهذا ما حصل!

Lebanon 24
01-12-2023 | 12:39
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أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة بأنَّ صافرات الإنذار دوّت في مُستعمرة معالوت ترشيحا الإسرائيليّة المحاذية للبنان، وذلك خشية تسلُّل طائرات مُسيّرة. 

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إلى ذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة أنّ الجيش الإسرائيلي إستهداف بنية تحتية عائدة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، مساء اليوم، وذلك بواسطة الطائرات المقاتلة والمروحيات الحربية ونيران المدفعيّة.

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