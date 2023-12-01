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لبنان

"فيسبوك" سيُعاقب هؤلاء في لبنان!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-12-2023 | 13:32
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تبيّن أنّ ناشطين في لبنان تلقوا مؤخراً تحذيراتٍ تقنية من شركة "فيسبوك" تُفيدهم بأنَّ نشر صور شهداء "حزب الله" في الجنوب يُعرِّض صفحاتهم للحظر.
في المقابل، فقد ظهرَ أن "فيسبوك" قام بمعاقبة الناشطين الذين أقدموا على خطوة نشر صور الشهداء وذلك من خلال توقيف حساباتهم وتجميدها، فيما تبين أن أي صورة تتضمّن شعاراً لـ"الحزب" أو "الإعلام الحربيّ" التابع له ستجعل ناشرها مُهدداً بالعقاب التقني على المنصة الإلكترونيّة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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