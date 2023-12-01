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لبنان

إسم ملحم زين يثير بلبلة.. ماذا جرى؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-12-2023 | 14:29
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فُوجئ مواطنون مؤخراً بإقدام حسابٍ يحملُ إسم الفنان اللبناني ملحم زين على إرسال طلبات صداقة على "فيسبوك" لناشطين كُثر.

"لبنان24" تواصل مع أحد المقرّبين من زين الذي كشف أنَّ هناك صفحة رسمية واحدة وحقيقية لزين، مؤكداً أن أي حسابٍ آخر هو مُفبرك، وقال: "الفنان اللبناني موجودٌ خارج البلاد ويقضي فترة مع عائلته وقرّر عدم التصريح ابداً في ظلّ الأوضاع الحاليّة".
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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