إسم ملحم زين يثير بلبلة.. ماذا جرى؟

فُوجئ مواطنون مؤخراً بإقدام حسابٍ يحملُ إسم الفنان اللبناني ملحم زين على إرسال طلبات صداقة على "فيسبوك" لناشطين كُثر.



"لبنان24" تواصل مع أحد المقرّبين من زين الذي كشف أنَّ هناك صفحة رسمية واحدة وحقيقية لزين، مؤكداً أن أي حسابٍ آخر هو مُفبرك، وقال: "الفنان اللبناني موجودٌ خارج البلاد ويقضي فترة مع عائلته وقرّر عدم التصريح ابداً في ظلّ الأوضاع الحاليّة".

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