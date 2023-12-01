17
o
بيروت
18
o
طرابلس
26
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
20
o
جونية
8
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نداءٌ عاجل من لودريان بشأن لبنان.. وهذه رسالته عن قيادة الجيش
Lebanon 24
01-12-2023
|
14:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان القادة السياسيين في لبنان إلى إنجاز الإستحقاق الرئاسيّ، وقال: "
البلد بلا رئيس وحكومته تصرّف الأعمال ولا يمكنها القيام بأكثر من ذلك، وثمة حالة شلل يجب الخروج منها، إضافة إلى المأزق الأمني الذي نلاحظه مع خطر احتمال اندلاع حرب مدمرة في جنوب لبنان".
Advertisement
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، قال لودريان: "الأزمة الحالية تستوجب المعالجة الطارئة لموضوع الانتخابات الرئاسية، لأنه في وقت من الأوقات سيكون هناك مفاوضات ويستحسن أن يكون هناك سلطة لبنانية لتحاور باسم كافة الفرقاء والا فلن يعود لبنان مقرراً لمصيره بل سيخضع له".
وعن دور فرنسا في الملف الرئاسي اللبناني، أكد لودريان أنّ "دور فرنسا هو تمكين اللبنانيين من إيجاد مرشح توافقي وعلى المسؤولين اللبنانيين الاتفاق على اسم للرئاسة، وبعد التحدث مع الفرقاء تبين أن أيّا من المرشحين المحتملين مما قبل 14 حزيران ليس بإمكانه جمع ما يكفي من الأصوات".
ولفت الى ان "السعودية تدعم خيار المرشح الثالث وهي تتحرك مجدداً لإخراج لبنان من المأزق"، وقال: "لقد حان الوقت لتحمل المسؤولية القصوى من المسؤولين والشعب اللبناني سيحاسبهم".
وعلى مقلب جبهة الجنوب والاوضاع الأمنية، قال لودريان: "لا شيء يمنع إمكانية حصول تصعيد دراماتيكي للوضع الأمني في لبنان ونحث لبنان واسرائيل على ضبط النفس لأن أي تصعيد سيكون له عواقب مأساوية على الجميع وفرنسا ليست مناحزة لاسرائيل".
وأضاف: "أرسلني الرئيس ماكرون في مهمة كوسيط وليس كبديل والوسيط يعني أن أجعل اللبنانيين يحاولون معاً الخروج من هذا المأزق، لأن العلاقات الداخلية مجمدة بشكل كبير والوضع المقلق المستجد بعد مواجهات غزّة يحثنا على الإسراع في المسعى للخروج من المأزق".
وعن ملف التمديد لقائد الجيش جوزاف عون، قال لودريان: "أدعم التمديد لقائد الجيش لأن اللبنانيين بحاجة إلى الأمن وبما أنه لا يمكن استبدال قائد الجيش في ظل غياب رئيس فمن الضروري في هذه المرحلة التمديد له وهناك واجب وطني لإيجاد مخرج دستوري للخروج من هذا الوضع الصعب".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
وعكة صحية ألمت بشخصية أمنية رفيعة
Lebanon 24
وعكة صحية ألمت بشخصية أمنية رفيعة
01:15 | 2023-12-01
01/12/2023 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن شهيدة بلدة حولا.. هذا ما فعله الإسرائيليون معها!
Lebanon 24
مفاجأة عن شهيدة بلدة حولا.. هذا ما فعله الإسرائيليون معها!
12:13 | 2023-12-01
01/12/2023 12:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير... بالفيديو هل قصفت إسرائيل اليمن؟
Lebanon 24
إنفجار كبير... بالفيديو هل قصفت إسرائيل اليمن؟
06:13 | 2023-12-01
01/12/2023 06:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة تنتشر لورقة الـ100 ألف ليرة الجديدة.. شاهدوها
Lebanon 24
صورة تنتشر لورقة الـ100 ألف ليرة الجديدة.. شاهدوها
13:12 | 2023-12-01
01/12/2023 01:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
حدثٌ عاجل من الجنوب الآن.. كلامٌ عن "تسلل جوّي" وهذا ما حصل!
Lebanon 24
حدثٌ عاجل من الجنوب الآن.. كلامٌ عن "تسلل جوّي" وهذا ما حصل!
12:39 | 2023-12-01
01/12/2023 12:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:23 | 2023-12-01
نقص في المعلومات
17:00 | 2023-12-01
إشاعات رعب وتخويف
16:58 | 2023-12-01
مقدمات النشرات المسائيّة
16:56 | 2023-12-01
الآن.. قصف عنيف يطال أطراف بلدة جنوبية!
16:48 | 2023-12-01
عملية لـ"حزب الله" قبل قليل.. ماذا قصف؟
16:00 | 2023-12-01
قائمة بأغلى 10 مُدن في العالم.. هل بيروت من بينها؟
فيديو
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
02/12/2023 00:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
02/12/2023 00:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
02/12/2023 00:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24