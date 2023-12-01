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لبنان

من البقاع واستشهد في الجنوب.. شهيدٌ جديد لـ"حزب الله" وهذه هويته

Lebanon 24
01-12-2023 | 14:54
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أصدر "حزب الله" بياناً، اليوم الجمعة، أعلن فيه إستشهاد المجاهد وجيه شحادة مشيك (يحيى) الذي ارتقى في جنوب لبنان.
 
ولفت الحزب إلى أنّ مشيك هو من بلدة وادي أم علي في البقاع.
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