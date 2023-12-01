أصدر "حزب الله" بياناً، اليوم الجمعة، أعلن فيه إستشهاد المجاهد وجيه شحادة مشيك (يحيى) الذي ارتقى في جنوب لبنان.

ولفت الحزب إلى أنّ مشيك هو من بلدة وادي أم علي في البقاع.