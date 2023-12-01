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لبنان

خلال زيارته الأخيرة لبيروت.. ماذا سمع عبداللهيان من قادة المقاومة؟

Lebanon 24
01-12-2023 | 15:09
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بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي آخر تطورات العدوان على غزة.


واعتبر عبداللهيان أن "استئناف الكيان الإسرائيلي جرائمه الحربية بحق سكان غزة دليل آخر على عدم اهتمامه بمطالب المجتمع الدولي والرأي العام".
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وقال: "خلال زيارتي الأخيرة لبيروت سمعت من قادة المقاومة أن الرد سيكون أشد وأقسى في حال استئناف العدوان وسيجعل العدو يندم".


وأضاف: "على الدول الإسلامية بذل المزيد من الجهود لوقف هذه الجرائم".
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