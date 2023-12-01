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لبنان

قائمة بأغلى 10 مُدن في العالم.. هل بيروت من بينها؟

Lebanon 24
01-12-2023 | 16:00
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أصدر مركز الأبحاث الإقتصادية (EIU) تقريراً جديداً كشف فيه عن المدن الـ10 الأكثر غلاء في العالم بالنسبة لتكاليف المعيشة في العام 2023.
 
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وبينت نتائج التقرير أن قائمة الدول الـ10 الأولى لم تشمل أي بلد عربي، بينما تضمنت 4 مدن أوروبية و3 أميركية، فيما يوجد مدينتان عربيتان على قائمة الأرخص من حيث التكلفة على مستوى العالم.
 
وفي ما يلي قائمة لالدول الأكثر غلاء في العالم:
 
1- سنغافورة 
 
2- زيورخ - سويسرا
 
3- جنيف - سويسرا
 
4- نيويورك - أميركا 
 
5- هونغ كونغ - الصين
 
6- لوس أنجلوس - أميركا
 
7- باريس - فرنسا
 
8- كوبنهاغن - الدنمارك
 
9- تل أبيب - إسرائيل
 
10- سان فرانسيسكو - أميركا

وعلي الطرف الآخر من المقياس، تظل دمشق في سوريا أرخص مدينة على مستوى العالم، تليها طهران في إيران، وطرابلس في ليبيا، وكراتشي في باكستان.

لبنان

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