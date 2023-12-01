قائمة بأغلى 10 مُدن في العالم.. هل بيروت من بينها؟

أصدر مركز الأبحاث الإقتصادية (EIU) تقريراً جديداً كشف فيه عن المدن الـ10 الأكثر غلاء في العالم بالنسبة لتكاليف المعيشة في العام 2023.
وبينت نتائج التقرير أن قائمة الدول الـ10 الأولى لم تشمل أي بلد عربي، بينما تضمنت 4 مدن أوروبية و3 أميركية، فيما يوجد مدينتان عربيتان على قائمة الأرخص من حيث التكلفة على مستوى العالم.
وفي ما يلي قائمة لالدول الأكثر غلاء في العالم:
1- سنغافورة
2- زيورخ - سويسرا
3- جنيف - سويسرا
4- نيويورك - أميركا
5- هونغ كونغ - الصين
6- لوس أنجلوس - أميركا
7- باريس - فرنسا
8- كوبنهاغن - الدنمارك
9- تل أبيب - إسرائيل
10- سان فرانسيسكو - أميركا
وعلي الطرف الآخر من المقياس، تظل دمشق في سوريا أرخص مدينة على مستوى العالم، تليها طهران في إيران، وطرابلس في ليبيا، وكراتشي في باكستان.