الآن.. قصف عنيف يطال أطراف بلدة جنوبية!

أفادت قناة "المنار"، مساء اليوم الجمعة، بأن قصفاً إسرائيلياً عنيفاً طال وادي بلدة كونين في جنوب لبنان.

ومساء، أعلن "حزب الله" إستهداف مرابض مدفعية ديشون التابعة للعدو الإسرائيلي، وذلك عند الساعة 11.20 مساءً.

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ولفت الحزب إلى أنه جرى تنفيذ العملية بصواريخ الكاتيوشا "الغراد"، موضحاً أن تلك المرابض هي نفسها التي قصفت عصر هذا اليوم بلدة حولا - جنوب لبنان.