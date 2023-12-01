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لبنان

إشاعات رعب وتخويف

Lebanon 24
01-12-2023 | 17:00
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تحرَّك "الذباب الإلكتروني" الإسرائيلي لبثّ إشاعات رعب، مثل استهداف بيروت بطلعات مرعبة معادية ومؤذية، للتأثير سلباً على معنويات المواطنين، وفق ما جاء في اسرار "اللواء".
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