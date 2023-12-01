بصواريخ غراد.. حزب الله يرد على قصف حولا

صدر عن "حزب الله" البيان الآتي:



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:20 من مساء ‏يوم الجمعة 1-12-2023 بصواريخ الكاتيوشا "الغراد" مرابض مدفعية ديشون ‏التي قصفت عصر هذا اليوم بلدة حولا وحققوا فيها إصابات مباشرة. ‏

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