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لبنان

بصواريخ غراد.. حزب الله يرد على قصف حولا

Lebanon 24
01-12-2023 | 23:34
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صدر عن "حزب الله" البيان الآتي: 

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:20 من مساء ‏يوم الجمعة 1-12-2023 بصواريخ الكاتيوشا "الغراد" مرابض مدفعية ديشون ‏التي قصفت عصر هذا اليوم بلدة حولا وحققوا فيها إصابات مباشرة. ‏
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