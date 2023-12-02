عملية سرقة وإطلاق نار.. هذا ما حصل في أحد شوارع طرابلس

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أطلق مجهولون النار باتجاه أحد المقاهي في محلة شارع الحرية في طرابلس من دون تسجيل اصابات وأتت الاضرار مادية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".ويأتي اطلاق النار بحسب ما افادت مصادر على خلفية عملية سرقة جرت في محلة ساحة النجمة سقط خلالها جريح بعد اصابته بطلق ناري في قدمه.