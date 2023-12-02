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لبنان

عملية سرقة وإطلاق نار.. هذا ما حصل في أحد شوارع طرابلس

Lebanon 24
02-12-2023 | 00:21
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أطلق مجهولون النار باتجاه أحد المقاهي في محلة شارع الحرية في طرابلس من دون تسجيل اصابات وأتت الاضرار مادية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  

ويأتي اطلاق النار بحسب ما افادت مصادر على خلفية عملية سرقة جرت في محلة ساحة النجمة سقط خلالها جريح بعد اصابته بطلق ناري في قدمه.
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