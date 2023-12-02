استمرار اقفال الدوائر العقارية "للتستر على ما يحصل"

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لا يزال الشلل مستمرّاً في أمانات السجلّ العقاري في جبل لبنان والتي تضمّ بعبدا، عاليه، المتن، الشوف، جونية وجبيل، منذ بدء الملاحقات القضائية في مثل هذه الايام من العام الفائت.أما سائر الدوائر العقارية، فهي تعمل ولكن ببطء بسبب فتح أبوابها يومين في الأسبوع.وتسعى وزارة المالية لإيجاد الحلول لتلك المعضلة وإعادة فتح الدوائر أبوابها مجدّداً، لكن المعضلة هي قانونية وقضائية بَحت رغم الوعود بأن الحلول باتت قريبة ويجب أن تنجز قبل الأعياد.وأثار واقع إقفال دوائر جبل لبنان العقارية ضجّة في الآونة الأخيرة نظراً الى تكدّس نحو 50 ألف معاملة تراكمت منذ نحو عام مع ما لذلك من تداعيات سلبية على القطاع العقاري خصوصاً.مرجع سياسي مطلع ابدى تخوفه من استمرار اقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان، معتبرا ان المسألة ليست فقط مرتبطة بموضوع القضاء والشغور الاداري، بل هناك، كما يقول، قرار سياسي بالاقفال للتغطية على الاف عمليات بيع وشراء عقارات يتم التعتيم عليها من خلال تسجيلها لدى كتّاب العدل حصرا، لعدم انكشاف حجمها في السجلات الرسمية.وأبدى المرجع تخوفه "من التأثيرات الديموغرافية المستقبلية لهذه البيوعات".