في طرابلس.. سرقوا سيارة ولاذوا بالفرار وما حصل معهم غير متوقع

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أقدم مجهولون فجر اليوم السبت على سرقة سيارة من شارع الارز في منطقة القبة ـ طرابلس خلف محامص الامين واثناء عملية هربهم شعر اهالي الحي بوجودهم فقام احد الاشخاص بإطلاق النار في الهواء لتوقيفهم الا انهم لاذوا بالفرار وقد اصطدمت سيارتهم بسيارتين مركونتين في المحلة وأتت الاضرار مادية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".