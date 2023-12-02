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لبنان

كيف يبدو الوضع في الجنوب صباح اليوم؟

Lebanon 24
02-12-2023 | 02:02
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يشهدُ جنوب لبنان منذ ساعات الصباح هدوءاً حذراً خيّم على العديد من القرى والمناطق الحدودية في القطاعات الغربي، الأوسط والشرقي.
وقالت مصادر ميدانية أنّ هذا الهدوء خرقته بشكلٍ متواصل طائرات الإستطلاع الإسرائيلية "MK" التي حلّقت فوق مناطق عديدة وهي: صور، بنت جبيل، مرجعيون، الناقورة، علما الشعب، الضهيرة، مارون الراس، يارون، مرجعيون، الخيام، حولا. 
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بدورها، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ عدداً من الأودية في القطاع الأوسط وأطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية تعرّض صباح اليوم للقصف الاسرائيلي، وقد تزامن ذلك مع حركة شبه معدومة للتحرُّكات الإسرائيليّة في مستعمرات الجليل الأعلى القريبة من الحدود اللبنانية مع فلسطين المُحتلة. 
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