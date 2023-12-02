كيف يبدو الوضع في الجنوب صباح اليوم؟

يشهدُ جنوب لبنان منذ ساعات الصباح هدوءاً حذراً خيّم على العديد من القرى والمناطق الحدودية في القطاعات الغربي، الأوسط والشرقي.

وقالت مصادر ميدانية أنّ هذا الهدوء خرقته بشكلٍ متواصل طائرات الإستطلاع الإسرائيلية "MK" التي حلّقت فوق مناطق عديدة وهي: صور، بنت جبيل، مرجعيون، الناقورة، علما الشعب، الضهيرة، مارون الراس، يارون، مرجعيون، الخيام، حولا.

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