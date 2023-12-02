Advertisement

لبنان

بعيداً عن غزة.. أمران أشعلا جبهة الجنوب مُجدداً

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-12-2023 | 03:16
A-
A+
Doc-P-1136583-638371090759387137.jpg
Doc-P-1136583-638371090759387137.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصَفت مصادر معنية بالشؤون العسكريّة مسألة تجدُّد التوتر عند جبهة الجنوب، أمس الجمعة، بـ"الأمر الطبيعيّ والبديهي" طالما أن جبهة غزة عادت للإشتعال بعد إنهيار الهدنة.
 
ولفتت المصادر إلى أنَّ الهدنة التي حصلت واستمرّت لمدى أسبوع تقريباً، لم تؤدّ إلى إنتفاء جذور التوتر، وبالتالي كان متوقعاً في أي لحظة عودة القتال بين "حزب الله" وإسرائيل لسببين: الأول وهو أنّ كل طرفٍ بات يُدرك أنَّ لديه القوة لمواجهة الآخر وبالتالي فإنّ ميدانه ما زال محفوظاً رغم الخسائر الكبيرة، في حين أن السبب الثاني يرتبطُ بوجود عقلية لدى الطرفين ترتبط بإمكانية فعلية لتحقيق تقدّم أكبر وتوسيع قاعدة الشروط والإستهدافات المدروسة والتي لا تؤدي إلى الإنزلاق نحو حرب. 
Advertisement
 
وبحسب المصادر، فإنه من بين السيناريوهات المطروحة هو أن غزة قد تشهد "أكثر من هدنة" على أن تأتي بينها جولاتٌ قتاليّة عديدة، وقالت: "كل ذلك ينطبقُ على ما سيجري ميدانياً وما من شيءٍ ثابت، علماً أنّ جبهة جنوب لبنان باتت تأخذُ أبعاداً أخرى قد تؤسس لجبهةٍ ذات معالم منفصلة. ففي حينِ أنَّ حزب الله يراها جبهة مساندة لغزة، فإن الإسرائيليين قد ينسفون هذه النظرية في اعتباراتهم وقد يُبادرون أكثر لتوسيع رقعة الهجمات لتحقيق أهداف عسكرية معينة، وهنا يجب إنتظار ما قد يشهده الميدان من تبدلات كبرى".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:59 | 2023-12-02
04:46 | 2023-12-02
04:41 | 2023-12-02
04:35 | 2023-12-02
04:26 | 2023-12-02
04:22 | 2023-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24