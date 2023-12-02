بُشرى من وزير الطاقة عن الكهرباء.. إليكم ما كشفهُ

قال وزير الطاقة والمياه وليد فياض إنّ "مسار قمم المناخ سيكون تصاعدياً في الاتجاه الإيجابي لأننا مجبرون على ذلك"، وقال: "كوكب الأرض متجه الى وضعٍ سيء اذا بقيت المعالجات على هذا المستوى الهزيل".

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وفي تصريحٍ له خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر المناخ "كوب28" الذي يُعقد في الإمارات، تطرّق فياض إلى الشأن المحلي اللبناني، فاعتبر أنّ " ملف الطاقة في لبنان هو ملف جوهري على مستوى الاقتصاد وموضوع التحول الطاقوي هو جزء لا يتجزأ من عملية النهوض بقطاع الطاقة في لبنان حيث ترتكز هذه العملية على التحول من الفيول الى الغاز الاقل تلويثاً وبنفس الوقت الانتقال الى الطاقة المتجددة".

ورأى أنّ لبنان قطعَ شوطاً كبيراً في قطاع الطاقة المتجددة وفي الحد من الانبعاثات عندما قمنا برفع الدعم عن المحروقات واعدنا هيكلة سعر الكهرباء ما أسفر عن زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة الذي أصبح مجدياً، وأضاف: "لقد أصبح لبنان رائدا في الاعتماد على الطاقة المتجددة اذ فاق الانتاج الألف ميغاوات ما يمثل حوالى 15 الى 20% من الاستهلاك".

وختم: "لبنان بحاجة ماسة للاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة خصوصاً أنّ الخطة التي تعمل بموجبها وزارة الطاقة ادت الى زيادة تعرفة الكهرباء وجعلت هذا القطاع مجدياً مالياً واصبحت مؤسسة كهرباء لبنان مليئة مالياً ولا تعتمد على السلف والمساهمات من الدولة، لكن المستثمرين لم يقدموا لغاية اليوم على الاستثمار لعدم ثقتهم بالقطاع المالي حيث لا يوجد اي تحفيز على الاستثمار في لبنان واننا بانتظار اللحظة التي تأتي فيها الاستثمارات من القطاع الخاص ومن الدول المتطورة ومن الصناديق الدولية من اجل المضي في بناء قطاع طاقة مستدام مالياً ومستدام بيئياً في لبنان".