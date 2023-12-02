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لبنان

شهر مسدسه في وجه عناصر دورية فوج حرس بيروت.. وهذا ما جرى معه

Lebanon 24
02-12-2023 | 04:03
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افادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، انه حوالي الساعة 18:30 من تاريخ 30-11-2023، اشتبه عناصر من مفرزة التفتيش والدوريات في فوج حرس مدينة بيروت بشخصين على متن دراجة نارية مجهولة النوع بجوار دراجة نارية نوع N Max Yamaha لون جردوني  وهما بوضع مشبوه في محلة شاتيلا، وفور ترجل عناصر الدورية للتحقق من الامر لاذا بالفرار من المكان على متن دراجة كانا على متنها متخذين طريقاً عكس السير و تواريا عن الانظار، بعد تفتيش دراجة الـN Max عثر بداخلها على بعض الاوراق التي دلت على صاحبها، حيث تبين لاحقاً انه لم يكن على علم بعد بأن دراجته قد سرقت من أمام منزله عند مدخل منطقة الشياح منذ اقل من ساعة.
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بناءً لتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وتعليمات قائد فوج الحرس أودعت الدراجة مرآب الحجز لاستكمال الاجراءات القانونية لتسليمها الى صاحبها الذي  توجه صباح أمس الى قيادة الفوج لاستكمال الاجراءات مقدماً الشكر الى رجال فوج حرس مدينة بيروت و مثنياً على العمل الذي قاموا به في منع اتمام اللصوص لعملية السرقة واحباطها بسرعة كبيرة . 

من ناحية أخرى وأثناء قيام  عناصر من مفرزة التفتيش والدوريات في حرس بيروت من توقيف دراجة نارية مخالفة ودون أوراق قانونية في منطقة قصقص ، حاول أحد الأشخاص (لبناني الجنسية) منع عناصر الدورية من حجزها  وترهيبهم وبعد أن فشل في محاولته عمد الى شهر مسدسه الحربي في وجه عناصر الدورية بعد أن كان قد أعده لاطلاق النار حيث تمكن  عناصر الدورية من السيطرة عليه على الفور وتوقيفه  ومصادرة سلاحه ، و تم تسليمه مع المضبوط والدراجة النارية الى دورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني حضرت الى المكان .
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