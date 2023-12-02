23
o
بيروت
26
o
طرابلس
28
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
26
o
بشري
23
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
شهر مسدسه في وجه عناصر دورية فوج حرس بيروت.. وهذا ما جرى معه
Lebanon 24
02-12-2023
|
04:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
افادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، انه حوالي الساعة 18:30 من تاريخ 30-11-2023، اشتبه عناصر من مفرزة التفتيش والدوريات في فوج حرس مدينة بيروت بشخصين على متن دراجة نارية مجهولة النوع بجوار دراجة نارية نوع N Max Yamaha لون جردوني وهما بوضع مشبوه في محلة شاتيلا، وفور ترجل عناصر الدورية للتحقق من الامر لاذا بالفرار من المكان على متن دراجة كانا على متنها متخذين طريقاً عكس السير و تواريا عن الانظار، بعد تفتيش دراجة الـN Max عثر بداخلها على بعض الاوراق التي دلت على صاحبها، حيث تبين لاحقاً انه لم يكن على علم بعد بأن دراجته قد سرقت من أمام منزله عند مدخل منطقة الشياح منذ اقل من ساعة.
Advertisement
بناءً لتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وتعليمات قائد فوج الحرس أودعت الدراجة مرآب الحجز لاستكمال الاجراءات القانونية لتسليمها الى صاحبها الذي توجه صباح أمس الى قيادة الفوج لاستكمال الاجراءات مقدماً الشكر الى رجال فوج حرس مدينة بيروت و مثنياً على العمل الذي قاموا به في منع اتمام اللصوص لعملية السرقة واحباطها بسرعة كبيرة .
من ناحية أخرى وأثناء قيام عناصر من مفرزة التفتيش والدوريات في حرس بيروت من توقيف دراجة نارية مخالفة ودون أوراق قانونية في منطقة قصقص ، حاول أحد الأشخاص (لبناني الجنسية) منع عناصر الدورية من حجزها وترهيبهم وبعد أن فشل في محاولته عمد الى شهر مسدسه الحربي في وجه عناصر الدورية بعد أن كان قد أعده لاطلاق النار حيث تمكن عناصر الدورية من السيطرة عليه على الفور وتوقيفه ومصادرة سلاحه ، و تم تسليمه مع المضبوط والدراجة النارية الى دورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني حضرت الى المكان .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صورة تنتشر لورقة الـ100 ألف ليرة الجديدة.. شاهدوها
Lebanon 24
صورة تنتشر لورقة الـ100 ألف ليرة الجديدة.. شاهدوها
13:12 | 2023-12-01
01/12/2023 01:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن شهيدة بلدة حولا.. هذا ما فعله الإسرائيليون معها!
Lebanon 24
مفاجأة عن شهيدة بلدة حولا.. هذا ما فعله الإسرائيليون معها!
12:13 | 2023-12-01
01/12/2023 12:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير... بالفيديو هل قصفت إسرائيل اليمن؟
Lebanon 24
إنفجار كبير... بالفيديو هل قصفت إسرائيل اليمن؟
06:13 | 2023-12-01
01/12/2023 06:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا لطقس كانوني بامتياز.. سلسلة منخفضات ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
استعدوا لطقس كانوني بامتياز.. سلسلة منخفضات ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
00:53 | 2023-12-02
02/12/2023 12:53:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حدثٌ عاجل من الجنوب الآن.. كلامٌ عن "تسلل جوّي" وهذا ما حصل!
Lebanon 24
حدثٌ عاجل من الجنوب الآن.. كلامٌ عن "تسلل جوّي" وهذا ما حصل!
12:39 | 2023-12-01
01/12/2023 12:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:59 | 2023-12-02
ميقاتي من قمة المناخ: العدوان الإسرائيليّ على لبنان ساهم بتدهور بيئي في مناطق واسعة
03:16 | 2023-12-02
بعيداً عن غزة.. أمران أشعلا جبهة الجنوب مُجدداً
04:46 | 2023-12-02
بعد الطقس المشمس.. الجو سيتبدّل اعتباراً من هذا الموعد
04:41 | 2023-12-02
واجه العدو في الجنوب.. "حزب الله" ينعى شهيداً جديداً
04:35 | 2023-12-02
في البقاع.. مداهمات للجيش وتوقيفات
04:26 | 2023-12-02
ميقاتي: ما يحصل في غزة سيبقى وصمة عار في جبين العدو الإسرائيليّ
فيديو
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
02/12/2023 12:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
02/12/2023 12:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
02/12/2023 12:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24