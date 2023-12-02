أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، إستهداف مرابض مدفعية العدو الإسرائيليّ في موقع خربة ماعر.

ولفت الحزب إلى أنَّ العملية حصلت عند الساعة 11.00 صباح اليوم، وقد استُخدمت خلالها الأسلحة الصّاروخية.