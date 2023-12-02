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لبنان
في البقاع.. مداهمات للجيش وتوقيفات
Lebanon 24
02-12-2023
|
04:35
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أفادت مندوبة "لبنان ٢٤" ان قوة من الجيش نفذت عمليات دهم بين بلدة بريتال وحورتعلا والخضر في البقاع لمنازل مطلوبين على اثر اشكال حصل بين شبان بين ال عودة واخرين من بلدة مجاورة وأسفر عن سقوط جريحين.
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