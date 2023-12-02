في البقاع.. مداهمات للجيش وتوقيفات

أفادت مندوبة "لبنان ٢٤" ان قوة من الجيش نفذت عمليات دهم بين بلدة بريتال وحورتعلا والخضر في البقاع لمنازل مطلوبين على اثر اشكال حصل بين شبان بين ال عودة واخرين من بلدة مجاورة وأسفر عن سقوط جريحين.

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