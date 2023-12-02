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لبنان

واجه العدو في الجنوب.. "حزب الله" ينعى شهيداً جديداً

Lebanon 24
02-12-2023 | 04:41
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أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، إستشهاد المُجاهد خضر سليم عبود (فداء)، وذلك أثناء مُجابهته العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان. 
 
ولفت الحزب إلى أن الشهيد عبود هو من بلدة دير عامص في جنوب لبنان. 
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