بعد الطقس المشمس.. الجو سيتبدّل اعتباراً من هذا الموعد

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة واحتمال أن تكون محملّة بطبقات خفيفة من الغبار خاصة في المناطق الجنوبية.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة خلال الأيام القادمة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بشكل ملحوظ يوم الإثنين ومن ثم تعود للإنخفاض التدريجي يوم الثلاثاء حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا فيتحول الى طقس ماطر بدءاً من ليل الثلاثاء/صباح الاربعاء .ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين ١٣ و ٢١ درجة، طرابلس بين ١٠ و ١٩ درجة، وفي زحلة بين ٤ و ١٤ درجة.- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم: قليل الغيوم إجمالاً وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية مترافقة بنسبة رطوبة منخفضة.الأحد: قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية و رياح ناشطة واحتمال أن تكون محملة بطبقات خفيفة من الغبار خاصة في المناطق الجنوبية.الإثنين: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة صباحا يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة و رياح ناشطة محملة بطبقات خفيفة من الغبار.الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة . تتساقط امطار متفرقة بدءاً من الفترة المسائية مع وصول المنخفض الجوي حيث تشتد فجر الاربعاء و تكون مترافقة مع برق و رعد ورياح ناشطة .- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 22 درجة، فوق الجبال من 8 الى 21 درجة، في الداخل من 5 الى 21 درجة.- الرياح السطحية: شمالية شرقية نهاراً، جنوبية شرقية ضعيفة ليلاً، سرعتها بين ٨ و٢٥ كم/س.- الانقشاع: جيد اجمالاً .- الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٣٠ و٥٠% .- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.- حرارة سطح الماء: ٢٣°م.- الضغط الجوي: ٧٦٨ ملم زئبق .- ساعة شروق الشمس: 6,25 ساعة غروب الشمس: 16,29 .