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لبنان

سقوط جزء من مبنى المير في طرابلس (صور)

Lebanon 24
02-12-2023 | 06:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن احدى الشركات المتعهدة بتكليف من بلدية طرابلس تقوم برفع وابعاد الحجارة التي تساقطت على طريق عام الزاهرية، بعد سقوط جزء من مبنى المير المنهار. على ان تستكمل عملية هدم المبنى المذكور في الايام المقبلة.
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