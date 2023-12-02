23
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
25
o
بشري
23
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سقوط جزء من مبنى المير في طرابلس (صور)
Lebanon 24
02-12-2023
|
06:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن احدى الشركات المتعهدة بتكليف من بلدية طرابلس تقوم برفع وابعاد الحجارة التي تساقطت على طريق عام الزاهرية، بعد سقوط جزء من مبنى المير المنهار. على ان تستكمل عملية هدم المبنى المذكور في الايام المقبلة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": سقوط عدد من القذائف المعادية عند تلة "العويضة" لجهة بلدة الطيبة واستهداف محيط كنيسة بلدة يارون ومنطقتي حامول واللبونة في أطراف الناقورة
Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط عدد من القذائف المعادية عند تلة "العويضة" لجهة بلدة الطيبة واستهداف محيط كنيسة بلدة يارون ومنطقتي حامول واللبونة في أطراف الناقورة
02/12/2023 14:47:13
02/12/2023 14:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان24: قصف إسرائيلي على تلة المطران - سردا
Lebanon 24
لبنان24: قصف إسرائيلي على تلة المطران - سردا
02/12/2023 14:47:13
02/12/2023 14:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤخراً.. ماذا طُلب من الإسرائيليين القاطنين قرب حدود لبنان؟
Lebanon 24
مؤخراً.. ماذا طُلب من الإسرائيليين القاطنين قرب حدود لبنان؟
02/12/2023 14:47:13
02/12/2023 14:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق قذائف هاون من لبنان باتجاه مستوطنة شوميرا الإسرائيلية بالجليل الغربي
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق قذائف هاون من لبنان باتجاه مستوطنة شوميرا الإسرائيلية بالجليل الغربي
02/12/2023 14:47:13
02/12/2023 14:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
طرابلس
لبنان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
استعدوا لطقس كانوني بامتياز.. سلسلة منخفضات ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
استعدوا لطقس كانوني بامتياز.. سلسلة منخفضات ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
00:53 | 2023-12-02
02/12/2023 12:53:32
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة تنتشر لورقة الـ100 ألف ليرة الجديدة.. شاهدوها
Lebanon 24
صورة تنتشر لورقة الـ100 ألف ليرة الجديدة.. شاهدوها
13:12 | 2023-12-01
01/12/2023 01:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن شهيدة بلدة حولا.. هذا ما فعله الإسرائيليون معها!
Lebanon 24
مفاجأة عن شهيدة بلدة حولا.. هذا ما فعله الإسرائيليون معها!
12:13 | 2023-12-01
01/12/2023 12:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
حدثٌ عاجل من الجنوب الآن.. كلامٌ عن "تسلل جوّي" وهذا ما حصل!
Lebanon 24
حدثٌ عاجل من الجنوب الآن.. كلامٌ عن "تسلل جوّي" وهذا ما حصل!
12:39 | 2023-12-01
01/12/2023 12:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إسم ملحم زين يثير بلبلة.. ماذا جرى؟
Lebanon 24
إسم ملحم زين يثير بلبلة.. ماذا جرى؟
14:29 | 2023-12-01
01/12/2023 02:29:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:16 | 2023-12-02
ميقاتي التقى ماكرون ورؤساء وزراء ايرلندا وايطاليا واسكتلندا... لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية
03:00 | 2023-12-02
اهداف متعددة من الحراك الدولي.. الرئاسة غير مطروحة
06:54 | 2023-12-02
عن حماس وحزب الله.. هذا ما قالته الحكومة الإسرائيلية
06:35 | 2023-12-02
عمليتان لـ"حزب الله" ظهر اليوم.. موقعان إسرائيليان يتعرضان للقصف!
05:56 | 2023-12-02
مؤخراً.. ماذا طُلب من الإسرائيليين القاطنين قرب حدود لبنان؟
05:50 | 2023-12-02
موفد قطري الى لبنان لتحريك الملف الرئاسي؟
فيديو
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
02/12/2023 14:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
02/12/2023 14:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
02/12/2023 14:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24