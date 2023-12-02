تُسيطر أجواء من التوتر على المنطقة الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة، إذ أقدم العدو الإسرائيليّ على شنّ هجمات ضد عدد من البلدات والقرى.



وافادت مندوبة "لبنان 24" باستهداف طريق المجيدية بقذائف مدفعية، كما باستهداف طائرة استطلاع تابعة لقوات العدو منطقة وداد خراج بلدة كفرشوبا.

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كما قالت إنه "تمّ استهداف موقع المطلة وتحقيق اصابات محققة".

أيضاً، افادت بسقوط عدد من القذائف المعادية عند تلة "العويضة" لجهة بلدة الطيبة واستهداف محيط كنيسة بلدة يارون ومنطقتي حامول واللبونة في أطراف الناقورة.

كذلك، نفّذ الطيران الاسرائيلي غارة استهدفت اطراف بلدة بيت ليف، جنوبي لبنان.

أيضاً، استهدف قصف إسرائيلي فوسفوري ومدفعي بلدة كفركلا وتلة العويضة وتل النحاس وتلة الحمامص وأطراف الخيام، كما استهدفت دبابة إسرائيلية بعض المنازل في أطراف بلدة كفركلا.





بدوره، أعلن "حزب الله"، في بيانات منفصلة عن سلسلة عمليات أجراها جنوباً اليوم. وقال في البيان الأول: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:50 من بعد ظهر يوم السبت 02-12-2023 مقر قيادة ‏الفرقة 91 في ثكنة برانيت بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابتها إصابة مباشرة". ‏





وفي البيان الثاني، أعلن "استهداف موقع ‏الراهب وحاميته بالأسلحة المناسبة عند الساعة 12:50 من بعد ظهر يوم السبت 02-12-2023"، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة.‏

كذلك، قال "حزب الله"، في بيان آخر: "استهدفنا ‏موقع جل ‏العلام بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة".

وفي بيان رابع، أعلن "حزب الله" استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في محيط موقع "بركة ريشا" بالأسلحة المناسبة، مضيفاً: "حققنا إصابة مباشرة".