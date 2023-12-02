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لبنان

الأسمر يؤيد إضراب تجمع موظفي الادارة العامة

Lebanon 24
02-12-2023 | 08:01
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 أيّد رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، الإضراب الذي أعلن عنه تجمع موظفي الإدارة العامة "بعدما بلغ الموظف وضعاً مأساوياُ لا يقدر معه من الحضور الى عمله وممارسة مهامه الوطنية أو القيام بواجباته العائلية من تأمين المعيشة والطبابة والاستشفاء والدراسة وكافة متطلبات الحياة الأخرى".
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وأعلن دعمه في بيان للمطالب المحقة التي يطرحها التجمع، معربا عن شجبه لـ"الحملة التي يتعرض لها موظف القطاع العام ، هذا القطاع الذي يُدخل للدولة إيرادات هامة تبلغ حوالي ٧٥% من الموازنة".

ودعا الأسمر "لإعادة تفعيل الدوائر العقارية وهيئة إدارة السير وغيرها من المؤسسات الحكومية المتوقفة عن العمل والإستجابة لمطالب تجمع موظفي القطاع العام وإقرار مرسوم الحوافز اليومية وتحسين التقديمات الإجتماعية والصحية والمدرسية حتى يتمكن الموظف من أداء واجباته على أكمل وجه".
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