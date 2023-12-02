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لبنان
مأساة في طرابلس.. إبن الـ18 عاماً سقط من الطابق العاشر وتوفي
Lebanon 24
02-12-2023
|
10:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بوفاة المدعو "خ. د." البالغ من العمر 18 عاماً، إثر سقوطه من الطابق العاشر من احد المباني بالقرب من مسجد طينال في طرابلس.
وحضرت فرق الصليب الاحمر اللبناني والقوى الامنية والادلة الجنائية الى مكان الحادثة وفتح تحقيق لمعرفة اسباب الوفاة.
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وقد جرى نقل الجثة الى مستشفى الاسلامي.
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