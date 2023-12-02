مأساة في طرابلس.. إبن الـ18 عاماً سقط من الطابق العاشر وتوفي

أفادت مندوبة "لبنان 24" بوفاة المدعو "خ. د." البالغ من العمر 18 عاماً، إثر سقوطه من الطابق العاشر من احد المباني بالقرب من مسجد طينال في طرابلس.



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وقد جرى نقل الجثة الى مستشفى الاسلامي. وحضرت فرق الصليب الاحمر اللبناني والقوى الامنية والادلة الجنائية الى مكان الحادثة وفتح تحقيق لمعرفة اسباب الوفاة.وقد جرى نقل الجثة الى مستشفى الاسلامي.