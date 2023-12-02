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لبنان
شاهدوا الآن.. أنظروا كيف قصفت إسرائيل بلدة بيت ليف في الجنوب!
Lebanon 24
02-12-2023
|
11:56
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن سقوط قذيفة مُعادية وسط الطريق قرب معصرة شيري في بلدة الخيام - جنوب لبنان.
كذلك، تحدّثت المعلومات عن إستهداف غارتين جويتين منزلين في بلدة بيت ليف - قضاء بنت جبيل.
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