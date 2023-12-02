شاهدوا الآن.. أنظروا كيف قصفت إسرائيل بلدة بيت ليف في الجنوب!

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن سقوط قذيفة مُعادية وسط الطريق قرب معصرة شيري في بلدة الخيام - جنوب لبنان.

كذلك، تحدّثت المعلومات عن إستهداف غارتين جويتين منزلين في بلدة بيت ليف - قضاء بنت جبيل.