Advertisement

لبنان

قصفٌ يطالُ مواقع لـ"حزب الله" في الجنوب.. وهذا ما فعلتهُ مروحيّة إسرائيليّة

Lebanon 24
02-12-2023 | 12:06
A-
A+
Doc-P-1136752-638371410167799310.jpg
Doc-P-1136752-638371410167799310.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم السبت، أنَّ طائراته المُقاتلة قصفت عدداً من البنى التحتية التابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

Advertisement
ولفت متحدثٌ باسم جيش العدو إلى أنهُ تم الكشف عن عدّة عمليات إطلاق صواريخ باتجاه المنطقة الحدودية، الأمر الذي استدعى مهاجمة مصادر النيران بواسطة القذائف المدفعيّة. 

في غضون ذلك، تحدثت وسائل إعلام إسرائيليّة عن إعتراض مروحية للجيش الإسرائيليّ طائرة مُسيّرة تابعة له رُصد فيها عطل تقني. 

ولفتت التقارير إلى أنه عقب تلك الحادثة، دوّت صافرات الإنذار في مستوطنة عفولة بالجليل الأسفل، وقد تزامن ذلك مع إطلاق صواريخ دفاعٍ جويّ في المنطقة. 
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:37 | 2023-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2023-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:56 | 2023-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:23 | 2023-12-03
04:00 | 2023-12-03
03:45 | 2023-12-03
03:33 | 2023-12-03
03:10 | 2023-12-03
03:00 | 2023-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24