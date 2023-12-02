أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم السبت، أنَّ طائراته المُقاتلة قصفت عدداً من البنى التحتية التابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.



Advertisement ولفت متحدثٌ باسم جيش العدو إلى أنهُ تم الكشف عن عدّة عمليات إطلاق صواريخ باتجاه المنطقة الحدودية، الأمر الذي استدعى مهاجمة مصادر النيران بواسطة القذائف المدفعيّة. ولفت متحدثٌ باسم جيش العدو إلى أنهُ تم الكشف عن عدّة عمليات إطلاق صواريخ باتجاه المنطقة الحدودية، الأمر الذي استدعى مهاجمة مصادر النيران بواسطة القذائف المدفعيّة.



في غضون ذلك، تحدثت وسائل إعلام إسرائيليّة عن إعتراض مروحية للجيش الإسرائيليّ طائرة مُسيّرة تابعة له رُصد فيها عطل تقني.