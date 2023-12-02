فيديو رائع من الأشرفية.. إليكم لحظة إضاءة "شجرة الميلاد"

احتفلت منطقة الأشرفية، اليوم السبت، بإضاءة شجرة عيد الميلاد للعام 2023، وذلك بحضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي وحشدٍ من السياسيين والفاعليات في المنطقة.

وفي كلمةٍ له، قال المولوي إنّ "الدولة القوية تحتاجُ إلى إدارة قويّة وجيش ومؤسسات أمنيّة قوية تُعيد إلى كلّ شخصٍ حقه"، وأضاف: "لبنان ما بينقتل.. حاولوا كثيراً أن يظلموا لبنان وخصوصاً بيروت إلا أنّها لم تركع وما زالت قويّة وصامدة بإرادة أهلها".