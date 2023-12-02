Advertisement

لبنان

"خوفٌ شديد" في منطقة قريبة من لبنان.. هؤلاء يخشون "حزب الله"!

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-12-2023 | 13:40
A-
A+
Doc-P-1136812-638371468457500132.jpg
Doc-P-1136812-638371468457500132.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة أنّ سكان مستوطنة أفيفيم عند الحدود مع لبنان يشعرون بالخوف الشديد بسبب "حزب الله" في لبنان، مشيرة إلى أنّ الناس هناك يحاولون العثور على أماكن بديلة. 
Advertisement
 
 وفي تقريرٍ لها، اليوم السبت ترجمه "لبنان24"، نقلت الصحيفة عن مستوطني إسرائيليّ يُدعى عامي دهان قوله: "إذا لم يتمّ إبعاد حزب الله من الحدود، فلن نُعيد أطفالنا إلى هنا". 

بدورها، قالت ليزي بيتون في تصريحٍ لـ"يديعوت أحرونوت": "من الصعب جداً الوصول إلى أفيفيم.. لا يوجد أحدٌ هنا.. المكان مهجور. حتى الطريقة المألوفة للعودة إلى المنزل أصبحت فجأة غريبة. 

كل الطرق مليئة بالحُفر بسبب آثار الدبابات وهناك جُدران خرسانية على جانبي الطريق إلى جانب العديد من الحواجز على الطرق".  

وبحسب الصحيفة، فإنّ عمال شركة الكهرباء يُواصلون عملهم في مستوطنات الجليل لإصلاح البُنية التحتية والأضرار الناجمة عن إستهدافات "حزب الله" الأخيرة. 

وفي السياق، نقلت "يديعوت أحرونوت" عن عوفر ميسري، مدير شركة الكهرباء قائلاً: "نحن خائفون، لكن علينا التغلب على الخوف. نحن نفهم أن مهمتنا هي توفير الكهرباء حيث تكون هناك حاجة إليها، وندخل حيث يسمح لنا الجيش. نحاول الدفاع عن أنفسنا واحتلال الزوايا التي لا يراها أحد، ونأمل أن تمر الأيام بسلام".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:37 | 2023-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2023-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:56 | 2023-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:23 | 2023-12-03
04:00 | 2023-12-03
03:45 | 2023-12-03
03:33 | 2023-12-03
03:10 | 2023-12-03
03:00 | 2023-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24