"خوفٌ شديد" في منطقة قريبة من لبنان.. هؤلاء يخشون "حزب الله"!

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة أنّ سكان مستوطنة أفيفيم عند الحدود مع لبنان يشعرون بالخوف الشديد بسبب "حزب الله" في لبنان، مشيرة إلى أنّ الناس هناك يحاولون العثور على أماكن بديلة.

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وفي تقريرٍ لها، اليوم السبت ترجمه "لبنان24"، نقلت الصحيفة عن مستوطني إسرائيليّ يُدعى عامي دهان قوله: "إذا لم يتمّ إبعاد حزب الله من الحدود، فلن نُعيد أطفالنا إلى هنا".



بدورها، قالت ليزي بيتون في تصريحٍ لـ"يديعوت أحرونوت": "من الصعب جداً الوصول إلى أفيفيم.. لا يوجد أحدٌ هنا.. المكان مهجور. حتى الطريقة المألوفة للعودة إلى المنزل أصبحت فجأة غريبة.



كل الطرق مليئة بالحُفر بسبب آثار الدبابات وهناك جُدران خرسانية على جانبي الطريق إلى جانب العديد من الحواجز على الطرق".



وبحسب الصحيفة، فإنّ عمال شركة الكهرباء يُواصلون عملهم في مستوطنات الجليل لإصلاح البُنية التحتية والأضرار الناجمة عن إستهدافات "حزب الله" الأخيرة.