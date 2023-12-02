صواريخ انطلقت من لبنان قبل قليل.. هذا ما استهدفته!

أفادت المعلومات بأنّ صواريخ موجّهة عديدة انطلقت من لبنان باتجاه مستعمرة يفتاح مقابل بلدة بليدا، مساء اليوم السبت.

واليوم، أعلن جيش العدو الإسرائيليّ أنَّ طائراته المُقاتلة قصفت عدداً من البنى التحتية التابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

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ولفت متحدثٌ باسم الجيش الإسرائيلي إلى أنهُ تم الكشف عن عدّة عمليات إطلاق صواريخ باتجاه المنطقة الحدودية، الأمر الذي استدعى مهاجمة مصادر النيران بواسطة القذائف المدفعيّة.

في غضون ذلك، تحدثت وسائل إعلام إسرائيليّة عن إعتراض مروحية للجيش الإسرائيليّ طائرة مُسيّرة تابعة له رُصد فيها عطل تقني.

ولفتت التقارير إلى أنه عقب تلك الحادثة، دوّت صافرات الإنذار في مستوطنة عفولة بالجليل الأسفل، وقد تزامن ذلك مع إطلاق صواريخ دفاعٍ جويّ في المنطقة.



