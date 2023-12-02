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لبنان

هل سيطرح لودريان إسم قائد الجيش للرئاسة؟

Lebanon 24
02-12-2023 | 16:05
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم السبت، أنّ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيعود إلى لبنان خلال شهر كانون الثاني المقبل بعدما يكون قد حلّ موضوع التمديد لجوزيف عون، مشيرة إلى أنّ "السبيل لإتمام حل هذا الأمر سيكون في مجلس النواب".
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ولفتت القناة إلى أنَّ اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهوريّة سيكون مطروحاً بين خيارات لودريان لملف الرئاسة لكن من دون إغلاق الباب على مرشحين آخر من الخيار الثالث". 
كذلك، أفادت "الجديد" بأنّ كتلة الجمهورية القوية وحلفاؤها من "الكتائب" و "تجدد" والمستقلين، سيحضرون الجلسة التشريعية تحت عنوان المصلحة الوطنية والتمديد لقائد الجيش.
 
 

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