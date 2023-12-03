"حزب الله" يردّ: تطبيق القرار 1701 اسرائيلياً

تزداد الطروحات التي ينقلها وساطاء وديبلوماسيون غربيون عن ضرورة التطبيق الكامل للقرار 1701 وانسحاب "حزب الله" من منطقة جنوب الليطاني بشكل كامل كي لا يتعرض لبنان لضربة إسرائيلية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإنّ رد "حزب الله" على الهجوم السياسي الذي يتعرض له من قبل بعض القوى اللبنانية إضافة الى الدول الخارجية، سيكون بضرورة تطبيق ما يطبق في لبنان على اسرائيل ايضا.

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وتشير المصادر إلى أنّ كل حلفاء الحزب باتوا اليوم يتحدثون عن ضرورة تطبيق الـ1701 داخل الاراضي المحتلة، وحتى الرئيس السابق ميشال عون تحدث عن هذه الفكرة امام زواره في الأسابيع الماضية.