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لبنان

"الحلفاء" ملتزمون بـ"الخطوط الحمراء" السورية!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-12-2023 | 01:30
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بالرغم من الضربات التي توجهها اسرائيل لسوريا والتي تؤدي الى سقوط عناصر من الحرس الثوري الايراني وآخرها سقوط عنصرين في غارات الايام السابقة، الا أن الرد لن يكون أمراً محسوما من داخل الاراضي السورية.
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وبحسب مصادر مطلعة، فإنّ حلفاء دمشق يلتزمون بخطوطها الحمراء التي يبدو أنها تتضمن عدم الانزلاق إلى أي حرب أو اشتباك كبير مع اسرائيل في هذه المرحلة التي لا تزال سوريا فيها غير متعافية.
 
وترى المصادر أنّ "حزب الله" يرد على استهدافه في سوريا، عندما يحصل، من لبنان عبر تصعيد عملياته ضد الجيش الاسرائيلي، وهذا يعني أنّ احترام الإرادة السورية أمر لا مفرّ منه خلال المستوى الحالي من المعارك.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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