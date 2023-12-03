Advertisement

لبنان

"حزب الله" يتكتّم على "سرّ كبير".. ما هو؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-12-2023 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1136938-638371915080364981.jpg
Doc-P-1136938-638371915080364981.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر معنية بالشؤون العسكريّة لـ"لبنان24" إنَّ "حزب الله" ورغم أحداث الجنوب المتواصلة منذ نحو شهرين، لم يتحدّث بتاتاً أو يُصرّح في أيّ من بياناته عن تحركات لقوة "الرضوان" النخبوية التابعة له.
Advertisement
ولفتت المصادر إلى أن "تكتّم" الحزب عن الحديث عن هذه القوة، يحمل دلالات مهمة جداً أبرزها نيته عدم الكشف أمام الإسرائيليين بأن تلك القوة تعمل في الجنوب.
أضافت: "السكوت على هذا الأمر يمثل سراً كبيراً ويزيد القلق في تل أبيب التي تتحدث وحدها عن تلك القوة فيما حزب الله يلتزم الصمت بشأنها. في حال أطلق الأخير أي كلامٍ حول عمل "مجموعة الرضوان" في الوقت الراهن، فإنّ ذلك سيعطي ذريعة للإسرائيليين بالتحرك أكثر ضد لبنان تحت حجة أنّ تلك القوة تهدِّدهم وبالتالي يجب إبعادها عن الحدود". 
وأوضحت المصادر أن "حزب الله" يعتمدُ تكتيك الحرب النفسية على صعيد تلك القوة، ولا يُفصح عن أي تفاصيل خاصة بعملها  أو مكان وجودها، ما يعني أنّ السرية ستبقى تامّة بشأنها.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:57 | 2023-12-03
09:29 | 2023-12-03
09:11 | 2023-12-03
07:44 | 2023-12-03
06:33 | 2023-12-03
06:29 | 2023-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24