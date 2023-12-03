وزير البيئة ناقش في مؤتمر المناخ أطر التعاون مع المفوضية الأوروبية

واصل وزير البيئة ناصر ياسين مشاركته في مؤتمر المناخ في دبي، ضمن الوفد الرسمي الذي يترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

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وعقد ياسين اجتماعاً مع المدير العام للجوار ومفاوضات التوسع في المفوضية الأوروبية غيرت يان كوبمان، وناقش معه اطر التعاون بين ‎لبنان والمفوضية الأوروبية في المجالات البيئية والاقتصادية والاجتماعية وفرص زيادة التعاون في المشاريع البيئية التي يساهم الاتحاد الأوروبي في دعمها.كذلك، ناقش ياسين وكويمان الحاجة إلى مقاربة جديدة من الاتحاد الأوروبي حول عودة النازحين السوريين من لبنان الى ديارهم ودعم تنفيذها.