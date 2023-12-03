الآن.. ماذا يجري فوق بيروت؟

أفادَ شهود عيان عن تحليق كثيف لطيرانٍ حربيّ إسرائيليّ فوق بيروت صباح اليوم الأحد.

كذلك، تحدّثت مصادر أخرى عن تحليق للطيران الإسرائيلي فوق مناطق النبطية والبقاع الغربي.