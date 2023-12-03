قرب مقرّ "اليونيفيل"... إسرائيل قصفت منزلاً في جنوب لبنان (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ جيش العدوّ الإسرائيليّ، قصف منزلاً في أطراف بلدة مروحين، مقابل مقرّ الكتيبة الغانية في "اليونيفيل"، بقذيفتين.

وكان المنزل عينه تعرّض للقصف عدّة مرات سابقاً.

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وسقطت أيضاً قذيفة في الحرج، بين بلدتيّ القوزح وبيت ليف.