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لبنان

قرب مقرّ "اليونيفيل"... إسرائيل قصفت منزلاً في جنوب لبنان (صورة)

Lebanon 24
03-12-2023 | 05:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ جيش العدوّ الإسرائيليّ، قصف منزلاً في أطراف بلدة مروحين، مقابل مقرّ الكتيبة الغانية في "اليونيفيل"، بقذيفتين.
 
وكان المنزل عينه تعرّض للقصف عدّة مرات سابقاً.
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وسقطت أيضاً قذيفة في الحرج، بين بلدتيّ القوزح وبيت ليف.
 
 
 
 
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