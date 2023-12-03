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لبنان

تدبير عاجل للجيش الإسرائيليّ... ما الذي فعله قرب الحدود مع لبنان؟

Lebanon 24
03-12-2023 | 06:29
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أفادت "الجزيرة" أن جيش العدو الإسرائيلي أغلق محاور طرق عدة في منطقة الجليل الأعلى على طول خط الحدود مع لبنان. 
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