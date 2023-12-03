23
o
بيروت
22
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
-2
o
بشري
22
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قذيفة أُطلقت من لبنان... كم جنديّاً إسرائيليّاً أصابت؟
Lebanon 24
03-12-2023
|
06:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت "الجزيرة"، نقلاً عن "القناة 12 الإسرائيلية"، عن إصابة 4 جنود إسرائيليين بعد سقوط قذيفة أُطلقت من لبنان تجاه كريات شمونة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صاروخ أُطلق من لبنان سقط داخل مستوطنة... الإصابات في صفوف الإسرائيليين مرتفعة (صورة)
Lebanon 24
صاروخ أُطلق من لبنان سقط داخل مستوطنة... الإصابات في صفوف الإسرائيليين مرتفعة (صورة)
03/12/2023 17:01:49
03/12/2023 17:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أفيخاي أدرعي يتحدّث عن "صاروخ إنطلق من لبنان".. هل من إصابات؟
Lebanon 24
أفيخاي أدرعي يتحدّث عن "صاروخ إنطلق من لبنان".. هل من إصابات؟
03/12/2023 17:01:49
03/12/2023 17:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": صاروخ مضاد للدروع ينطلق من جنوب لبنان ويستهدف موقعاً لجيش العدو الإسرائيلي مقابل "روش هنكرا " في الجليل الغربي
Lebanon 24
"لبنان 24": صاروخ مضاد للدروع ينطلق من جنوب لبنان ويستهدف موقعاً لجيش العدو الإسرائيلي مقابل "روش هنكرا " في الجليل الغربي
03/12/2023 17:01:49
03/12/2023 17:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار صاروخ اعتراضي إسرائيلي في أجواء بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان (الجزيرة)
Lebanon 24
انفجار صاروخ اعتراضي إسرائيلي في أجواء بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان (الجزيرة)
03/12/2023 17:01:49
03/12/2023 17:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
لبنان
صاروخ
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا فعل "حزب الله" بـ"قوة الرضوان"؟ صحيفة إسرائيليّة تُفجر السّر!
Lebanon 24
ماذا فعل "حزب الله" بـ"قوة الرضوان"؟ صحيفة إسرائيليّة تُفجر السّر!
12:00 | 2023-12-02
02/12/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة على "واتسآب" في لبنان.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
مفاجأة على "واتسآب" في لبنان.. ماذا حصل؟
14:22 | 2023-12-02
02/12/2023 02:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يقتحم إسرائيل.. هكذا دَخل إلى الجليل "هُجومياً"!
Lebanon 24
"حزب الله" يقتحم إسرائيل.. هكذا دَخل إلى الجليل "هُجومياً"!
05:00 | 2023-12-03
03/12/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة لبنانية.. رئيس بلدية تحت قبضة "المعلومات"!
Lebanon 24
في منطقة لبنانية.. رئيس بلدية تحت قبضة "المعلومات"!
12:56 | 2023-12-02
02/12/2023 12:56:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الطقس سيُصبح عاصفاً إبتداءً من هذا اليوم... الأمطار الغزيرة عائدة والثلوج ستتساقط
Lebanon 24
الطقس سيُصبح عاصفاً إبتداءً من هذا اليوم... الأمطار الغزيرة عائدة والثلوج ستتساقط
05:53 | 2023-12-03
03/12/2023 05:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:57 | 2023-12-03
ميقاتي بحث مع السيسي الوضع في لبنان وغزة.. وناقش مع رئيس "توتال إنرجيز" أعمال الحفر والتنقيب عن الغاز
10:00 | 2023-12-03
دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
09:29 | 2023-12-03
حادثة عاجلة من جنوب لبنان.. إسرائيل تستهدف سيارة ومعلومات عن إستشهاد شخصين
09:11 | 2023-12-03
تجمع موظفي الادارة العامة: العودة الى العمل غدا
07:44 | 2023-12-03
خبر ينتشر بقوّة... ما حقيقة إستهداف إسرائيل لسيارة على طريق المصنع؟
06:33 | 2023-12-03
المرتضى: نحن في حرب ناعمة كما يسميها البعض
فيديو
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
03/12/2023 17:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
03/12/2023 17:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
03/12/2023 17:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24