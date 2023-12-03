خبر ينتشر بقوّة... ما حقيقة إستهداف إسرائيل لسيارة على طريق المصنع؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ لا صحّة للخبر المُتداول على مواقع التواصل الإجتماعيّ، عن إستهداف العدوّ الإسرائيليّ لسيارة "جيب"، على طريق المصنع.

وأشارت إلى أنّ الخبر المُتداول يعود لـ3 سنوات.