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لبنان

خبر ينتشر بقوّة... ما حقيقة إستهداف إسرائيل لسيارة على طريق المصنع؟

Lebanon 24
03-12-2023 | 07:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ لا صحّة للخبر المُتداول على مواقع التواصل الإجتماعيّ، عن إستهداف العدوّ الإسرائيليّ لسيارة "جيب"، على طريق المصنع.
 
 
وأشارت إلى أنّ الخبر المُتداول يعود لـ3 سنوات.
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