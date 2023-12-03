حادثة عاجلة من جنوب لبنان.. إسرائيل تستهدف سيارة ومعلومات عن إستشهاد شخصين

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ استهدف سيارة "رابيد" بين بلدتيّ شقرا حولا.

ووفق المعلومات، هناك شهيدان.

ولم تتمكّن سيارات الصليب الأحمر من الوصول إلى مكان الغارة.