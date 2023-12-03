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لبنان

حادثة عاجلة من جنوب لبنان.. إسرائيل تستهدف سيارة ومعلومات عن إستشهاد شخصين

Lebanon 24
03-12-2023 | 09:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ استهدف سيارة "رابيد" بين بلدتيّ شقرا حولا.
 
 
ووفق المعلومات، هناك شهيدان. 
 
 
ولم تتمكّن سيارات الصليب الأحمر من الوصول إلى مكان الغارة.
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