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لبنان

سوريون كانوا يختبئون داخل مبنى في عكار.. قوى الأمن أوقفتهم وهذا ما كانوا يُخطّطون له

Lebanon 24
03-12-2023 | 09:57
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات الهجرة غير الشّرعية عبر البحر، توافرت معلومات لدى مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية حول اختباء مجموعة من الأشخاص من الجنسية السورية داخل مبنى في محلة وادي الريحان - عكار بانتظار تهريبهم إلى أوروبا عبر مراكب الموت.
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بتاريخ 30-11-2023، داهمت قوة من المفرزة المكان المذكور، حيث ألقت القبض على /38/ شخصًا من الجنسية السورية بينهم /5/ قُصَّر.

كما أوقفت كل من:

ز. ع. (مواليد عام 1994، لبناني)
ح. د. (مواليد عام 2004، لبناني)
التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.
 
 
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