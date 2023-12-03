أعضاء المجلس الإسلامي العلوي في جبل محسن استقبلوا مهنئين بانتخاب قدور رئيسا

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استقبل اعضاء المجلس الإسلامي العلوي في جبل محسن، المهنئين بانتخاب الشيخ علي محمود قدّور رئيسًا للمجلس وانتخاب نائب رئيس وأعضاء الهيئتين الشرعية والتنفيذية.وتلقى قدور والاعضاء التهاني من النائبين طه ناجي وجميل عبود، النائب السابق علي درويش، محافظ بعلبك بشير خضر، وفد من "حزب الله" برئاسة عضو المكتب السياسي محمود قماطي، ممثل عن رفعت عيد وفاعليات.كما قدم التهنئة نائب رئيس "التيار الوطني الحر" للعمل الوطني ربيع عواد ممثلاً رئيس التيار، يرافقه وفد مؤلف من عضو المجلس السياسي حيدر عيسى ومنسق قضاء طرابلس سامر الرز وعضو مجلس قضاء طرابلس محمد رجب ومسؤول ملف العمل الوطني في هيئة القضاء نادر غلاييني ومنسق جبل محسن طالب دندشلي وعضوي هيئة قضاء عكار علي السيد وحازم قاسم وأعضاء مكتب العمل الوطني داني سابا وعفيف نسيم والياس الزغبي، حيث جرى التشديد على ضرورة "التعاطي بروح من التضامن من أجل عبور كل الأزمات وتخطي المعوقات أمام نهوض الوطن"، مع التأكيد على "أهمية الإنتخابات والمداورة من أجل حماية مكونات المجتمع". كما سلّم عواد الشيخ قدور أفكار التيار التي حملها رئيسه في جولته الأخيرة على رؤساء الأحزاب والفاعليات.