Advertisement

لبنان

خبر مهمّ من هيئة ادارة السير للمواطنين... هذا ما أعلنته

Lebanon 24
03-12-2023 | 10:18
A-
A+
Doc-P-1137062-638372208019069491.jpg
Doc-P-1137062-638372208019069491.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلنت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والاليات أنها سوف تستقبل المواطنين هذا الاسبوع أيام الثلاثاء، الاربعاء والخميس (5 – 6  و7/ 12/ 2023) 
وسوف تقوم في المركز الرئيسي في الدكوانة بإنجاز المعاملات الجديدة التّالية:
Advertisement
1-    تسجيل سيارات الايجار. 
2-    نقل ملكيّة السّيارات السّياحيّة الخصوصيّة المتوقفة عن السّير (الانقاض) والتي يتوجب إحضارها للكشف.
اما الاقسام الاخرى (زحلة، النبطيّة، صيدا وطرابلس) سوف تقوم بإنجاز المعاملات الجديدة التالية:
4 -  فكّ رهن السيارات السّياحية الخصوصيّة.
5- اعادة السيارات السّياحيّة الخصوصيّة الى السّير على اسم صاحبها (سيارات الانقاض على اسم صاحبها).

هذا بالإضافة الى استمرار المصلحة في الدكوانة وفي باقي الاقسام بتأمين الخدمات التّي كانت توفرّها سابقاً والتي يمكن الاطلاع عليها على موقع الهيئة الالكتروني tmo.gov.lb  .

كما تذكر المصلحة بآلية العمل المعتمدة من قبلها لانجاز المعاملات وذلك:
- في المركز الرئيسي في الدكوانة من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة الالكتروني
- في الاقسام الاخرى (طرابلس، صيدا، النّبطيّة وزحلة) وفق الشّكل التالي:
    •    ايّام الثلاثاء للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها /   تسلسها) : بــ 0، 1، 2 و 3
    •    ايّام الاربعاء للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها /   تسلسها) : بــ 4، 5 و 6 
    •    ايام الخميس  للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها /   تسلسها) : بـ 7، 8 و 9

ومع العلم انّ المصلحة سوف تعلن عن توفير خدمات جديدة خلال الايام المقبلة.

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:23 | 2023-12-03
13:47 | 2023-12-03
13:16 | 2023-12-03
12:50 | 2023-12-03
12:31 | 2023-12-03
11:47 | 2023-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24