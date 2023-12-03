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لبنان

صوت قوي في أجواء صور... هذا هو سببه!

Lebanon 24
03-12-2023 | 12:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن صاروخاً اعتراضياً اطلقته القبة الحديدية الإسرائيلية انفجر في أجواء بلدات القطاع الغربي الحدودية في جنوب لبنان.

بدورها، أشارت "الوكالة الوطنية للاعلام" إلى سماع صوت قوي في أجواء قرى وبلدات قضاء صور ناتج من انفجار صاروخ اعتراضي في أجواء القطاع الغربي.
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