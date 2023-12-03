18
o
بيروت
20
o
طرابلس
26
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
23
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
-5
o
بشري
18
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نجاة مواطن من غارة اسرائيلية في الجنوب.. إليكم أحدث التطورات
Lebanon 24
03-12-2023
|
15:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
عاد الهدوء إلى الحدود اللبنانية الجنوبية بعد عمليات قصف وقصف متبادل، بحسب ما أفادت قناة "الحرة".
وكانت مندوبة "لبنان 24" قد أفادت بأن صاروخاً اعتراضياً اطلقته القبة الحديدية الإسرائيلية انفجر في أجواء بلدات القطاع الغربي الحدودية في جنوب لبنان.
Advertisement
بدورها، أشارت "الوكالة الوطنية للاعلام" إلى سماع صوت قوي في أجواء قرى وبلدات قضاء صور ناتج من انفجار صاروخ اعتراضي في أجواء القطاع الغربي.
كما تعرّضت أطراف بلدة مروحين إلى قصف مدفعي فوسفوري إسرائيلي مساءً.
وفيما استهدفت غارة اسرائيلية عصر اليوم منطقة وادي السلوقي الجنوبية، نجا ابن بلدة حولا الشاب محمد غسان الحاج وهو من سكان ميس الجبل من الغارة وذلك أثناء قيامه برعي الأغنام، مع الإشارة إلى أن تعرض لإصابة طفيفة في ركبته.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الطقس سيُصبح عاصفاً إبتداءً من هذا اليوم... الأمطار الغزيرة عائدة والثلوج ستتساقط
Lebanon 24
الطقس سيُصبح عاصفاً إبتداءً من هذا اليوم... الأمطار الغزيرة عائدة والثلوج ستتساقط
05:53 | 2023-12-03
03/12/2023 05:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يقتحم إسرائيل.. هكذا دَخل إلى الجليل "هُجومياً"!
Lebanon 24
"حزب الله" يقتحم إسرائيل.. هكذا دَخل إلى الجليل "هُجومياً"!
05:00 | 2023-12-03
03/12/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ ينجو من الموت بأعجوبة... تعرّض لحادث سير كبير هذا ما تبقى من سيارته (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبنانيّ ينجو من الموت بأعجوبة... تعرّض لحادث سير كبير هذا ما تبقى من سيارته (فيديو)
05:34 | 2023-12-03
03/12/2023 05:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يتكتّم على "سرّ كبير".. ما هو؟
Lebanon 24
"حزب الله" يتكتّم على "سرّ كبير".. ما هو؟
02:15 | 2023-12-03
03/12/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر ينتشر بقوّة... ما حقيقة إستهداف إسرائيل لسيارة على طريق المصنع؟
Lebanon 24
خبر ينتشر بقوّة... ما حقيقة إستهداف إسرائيل لسيارة على طريق المصنع؟
07:44 | 2023-12-03
03/12/2023 07:44:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:55 | 2023-12-03
النجاح بتأجيل تسريح قائد الجيش
17:30 | 2023-12-03
مشاورات مكثّفة
17:00 | 2023-12-03
علاقة متوتّرة
14:23 | 2023-12-03
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
13:47 | 2023-12-03
اندلاع حريق في أحد المطاعم في بلدة مستيتا
13:16 | 2023-12-03
مغدوشة أضاءت شجرة الميلاد
فيديو
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
04/12/2023 01:51:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
04/12/2023 01:51:15
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
04/12/2023 01:51:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24