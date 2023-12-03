نجاة مواطن من غارة اسرائيلية في الجنوب.. إليكم أحدث التطورات

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عاد الهدوء إلى الحدود اللبنانية الجنوبية بعد عمليات قصف وقصف متبادل، بحسب ما أفادت قناة "الحرة".وكانت مندوبة "لبنان 24" قد أفادت بأن صاروخاً اعتراضياً اطلقته القبة الحديدية الإسرائيلية انفجر في أجواء بلدات القطاع الغربي الحدودية في جنوب لبنان.بدورها، أشارت "الوكالة الوطنية للاعلام" إلى سماع صوت قوي في أجواء قرى وبلدات قضاء صور ناتج من انفجار صاروخ اعتراضي في أجواء القطاع الغربي.كما تعرّضت أطراف بلدة مروحين إلى قصف مدفعي فوسفوري إسرائيلي مساءً.وفيما استهدفت غارة اسرائيلية عصر اليوم منطقة وادي السلوقي الجنوبية، نجا ابن بلدة حولا الشاب محمد غسان الحاج وهو من سكان ميس الجبل من الغارة وذلك أثناء قيامه برعي الأغنام، مع الإشارة إلى أن تعرض لإصابة طفيفة في ركبته.