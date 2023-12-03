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لبنان
مغدوشة أضاءت شجرة الميلاد
Lebanon 24
03-12-2023
|
13:16
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بالرغم من الأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان عمومًا والجنوبيون خصوصًا، إلا أن بلدية مغدوشة برئاسة المهندس رئيف يونان لم ترض إلا أن تضيء شجرة الميلاد التي اعتاد أهالي البلدة إضاءتها ليلة عيد البربارة مع غياب الاحتفالات المرفقة التي كانت تقام كل سنة في مثل هذا التاريخ.
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وأكد يونان أنه "احترامًا لروح شهداء الجنوب الذين ارتقوا نتيجة العدوان الاسرائيلي والشهداء والجرحى الذين يرتقون يوميًّا بسبب هذا العدوان المستمر في غزة، فإن بلدة مغدوشة تكتفي هذا العام بإضاءة شجرة الميلاد من دون أن تقيم الاحتفالات السنوية الروتينية، وهي في هذا الإطار ممثلةً بأهلها تصلي لأهالي الجنوب وأهالي غزة آملة بأن ينتهي هذا العدوان في القريب العاجل".
لبنان
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