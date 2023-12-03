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لبنان
اندلاع حريق في أحد المطاعم في بلدة مستيتا
Lebanon 24
03-12-2023
|
13:47
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شبّ حريق في احد المطاعم في بلدة مستيتا، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".
وتوجهت الى المكان عناصر الدفاع المدني في جبيل لإخماده.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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مطعم
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