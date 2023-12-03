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لبنان

اندلاع حريق في أحد المطاعم في بلدة مستيتا

Lebanon 24
03-12-2023 | 13:47
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شبّ حريق في احد المطاعم في بلدة مستيتا، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".
 
وتوجهت الى المكان عناصر الدفاع المدني في جبيل لإخماده.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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مطعم

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