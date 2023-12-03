مشاورات مكثّفة

تجري مشاورات مكثفة بين حليفين عادت المياه إلى مجاريها بينهما مؤخراً، لتفادي الإفتراق من جديد بسبب إستحقاق داهم لملف ذات طبيعة أمنية وحسّاسة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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