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لبنان

مشاورات مكثّفة

Lebanon 24
03-12-2023 | 17:30
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تجري مشاورات مكثفة بين حليفين عادت المياه إلى مجاريها بينهما مؤخراً، لتفادي الإفتراق من جديد بسبب إستحقاق داهم لملف ذات طبيعة أمنية وحسّاسة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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