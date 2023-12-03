النجاح بتأجيل تسريح قائد الجيش

يعتبر قطب سياسي أن الموفد الفرنسي نجح في إقناع الأطراف السياسية والحزبية بتأجيل تسريح قائد الجيش، بإستثناء رئيس التيار الوطني، تاركاً للرسميِّين تنفيذ هذه الخطوة بالطريقة التي يتوافقون عليها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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